ПАО "Днепропетровскгаз" завершило 2018 год с убытком в 697 млн гривен

11 апреля 2019 в ПАО "Днепропетровскгаз" прошли очередное общие собрания акционеров. Рассмотрев основные показатели работы предприятия за прошлый год, акционеры утвердили годовой отчет и баланс, и направления развития компании на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Если в 2017 году убытки компании составили 211 млн гривен, то по результатам 2018 убытки за предоставление услуг по распределению голубого топлива достигли 697 млн ​​гривен. Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТО)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что план развития газораспределительной системы ПАО "Днепропетровскгаз" в 2018 году был направлен на преодоление темпов старения газораспределительной системы Днепропетровской области, что позволяет гарантировать надежность и безопасность ее эксплуатации. В течение года были выполнены работы по замене 2,99 км газопроводов на сумму 0,8 млн гривен, реконструкция 26 ГРП на сумму 3,84 млн гривен, замена 40 ШРП на сумму 4 млн гривен, капитальный ремонт и реконструкция 64 сооружений ЭХЗ на сумму 3,6 млн гривен.

"Несмотря на сложную финансовую ситуацию в течение 2018 года, ПАО "Днепропетровскгаз" продолжает обеспечивать стабильное и безопасное газоснабжение. В 2019 году предприятие планирует и дальше выполнять план развития газораспределительной системы региона, осуществлять регламентные работы на газопроводах", - говорит технический директор ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

По словам пресс-службы, очередным этапом реализации комплексной стратегии перехода к европейским стандартам клиентского сервиса газовой отрасли Днепропетровской области стало открытие четырех центров обслуживания клиентов, три из которых открыты в 2018 году. В текущем году компания планирует открытие аналогичных центров в других населенных пунктах региона. В 2019 году ПАО "Днепропетровскгаз" выполнит все меры, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов.