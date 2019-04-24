ПАО "Днепропетровскгаз" завершило 2018 год с убытком в 697 млн гривен

Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери
11 апреля 2019 в ПАО "Днепропетровскгаз" прошли очередное общие собрания акционеров. Рассмотрев основные показатели работы предприятия за прошлый год, акционеры утвердили годовой отчет и баланс, и направления развития компании на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".
"Если в 2017 году убытки компании составили 211 млн гривен, то по результатам 2018 убытки за предоставление услуг по распределению голубого топлива достигли 697 млн гривен. Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТО)", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что план развития газораспределительной системы ПАО "Днепропетровскгаз" в 2018 году был направлен на преодоление темпов старения газораспределительной системы Днепропетровской области, что позволяет гарантировать надежность и безопасность ее эксплуатации. В течение года были выполнены работы по замене 2,99 км газопроводов на сумму 0,8 млн гривен, реконструкция 26 ГРП на сумму 3,84 млн гривен, замена 40 ШРП на сумму 4 млн гривен, капитальный ремонт и реконструкция 64 сооружений ЭХЗ на сумму 3,6 млн гривен.
"Несмотря на сложную финансовую ситуацию в течение 2018 года, ПАО "Днепропетровскгаз" продолжает обеспечивать стабильное и безопасное газоснабжение. В 2019 году предприятие планирует и дальше выполнять план развития газораспределительной системы региона, осуществлять регламентные работы на газопроводах", - говорит технический директор ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.
По словам пресс-службы, очередным этапом реализации комплексной стратегии перехода к европейским стандартам клиентского сервиса газовой отрасли Днепропетровской области стало открытие четырех центров обслуживания клиентов, три из которых открыты в 2018 году. В текущем году компания планирует открытие аналогичных центров в других населенных пунктах региона. В 2019 году ПАО "Днепропетровскгаз" выполнит все меры, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов.