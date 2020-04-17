Пандемия вызвала беспрецедентный экономический спад в еврозоне, - Лагард

Последние экономические данные в зоне евро свидетельствуют о беспрецедентном спаде, значительном сокращении производства, а также быстром ухудшении на рынках труда. Об этом говорится в заявлении главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, к весенним встречам МВФ и Всемирного банка.

Как отмечается в заявлении, неопределенность останется высокий, что делает чрезвычайно трудным предсказать вероятную степень и продолжительность предстоящего спада и последующее восстановление.

По ее словам, пандемия коронавируса (COVID-19) - это действительно глобальная проблема. Странам по всему миру приходится иметь дело с ее тяжелыми человеческими и экономическими последствиями.

Как отметила Лагард, ЕЦБ уже предпринял меры для борьбы с негативными последствиями шока от коронавируса. В частности, была запущена программа покупки активов частного сектора и ценных бумаг государственного сектора. В целом, приобретение активов добавит 1,1 трлн евро к портфелю ЕЦБ к концу 2020 года.

Лагард подчеркнула, что инфляция в еврозоне является низкой на фоне падения цен на нефть, и скорее всего, продолжит снижаться в ближайшее время.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 2,4% из-за пандемии коронавируса и рост на 5,9% в 2021 году.