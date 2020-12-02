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Пандемия привела к историческому кризису в США, - кандидат в министры финансов

Автор: Даша Харченко

Джанет Йеллен, которую избранный президент США Джо Байден планирует назначить на пост министра финансов, заявила, что пандемия коронавируса привела к кризису исторического масштаба в Штатах. Она назвала это "американской трагедией".

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Об этом сообщает Reuters.

Йеллен отметила, что наибольший ущерб пандемия нанесла самым уязвимым группам населения.

"Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб", - сказала Йеллен.

Ранее РБК-Украина писало, что министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, должна была выздороветь летом - в начале осени 2020 года.

Ранее The Washington Post писала, что США в 2020 году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать убытки от пандемии коронавируса.

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