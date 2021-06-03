Как пандемия повлияла на работу и занятость в Украине: данные опроса

В то же время 14% экономически активных граждан полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, 7% - полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы, 6% - ушли в частично оплачиваемый отпуск, 2% - ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск, 9% - ушли в неоплачиваемый отпуск, 4% - за время пандемии потеряли работу.

Работники государственного и частного секторов экономики примерно одинаково часто отвечают, что не почувствовали изменений в режиме их работы (соответственно 52,5% и 56%). Однако работники государственного сектора заметно чаще, чем частного, отвечают, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (соответственно 26% и 10%), работники же частного сектора чаще, чем государственного, отвечают, что ушли в неоплачиваемый отпуск (соответственно 11% и 5%) и что они потеряли работу (соответственно 4% и 0,3%).

Прежде всего в условиях пандемии пострадали те, кто работал на временной основе - среди них лишь 36% указали, что в их работе ничего не изменилось (тогда как среди тех, кто работает на постоянной основе - 58,5%), указали, что ушли в неоплачиваемый отпуск - соответственно 20% и 7%, потеряли работу - соответственно 17% и 0,6%. Среди временно занятых лишь 2% указали, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, тогда как среди постоянно занятых - 17%. Следует также отметить, что доля временно занятых в частном секторе значительно выше, чем в государственном (соответственно 17% и 2%).

Отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% представителей экономически активного населения отметили, что она не изменилась, 37% - что она уменьшилась, а 3% - что она выросла. На уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%), отмечают, что она не изменилась - соответственно 52% и 67%, что она выросла - соответственно 3% и 4%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.