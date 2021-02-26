Пандемия не помешала: в мире растут расходы на оборону

"Мировые расходы на оборону выросли в 2020 году до 1,83 трлн долл. США, увеличившись в реальном выражении на 3,9%", - говорится в материале.

Усиленный или стабильный рост аналитики зафиксировали в Латинской Америке, Северной Америке и в странах Африке к югу от Сахары, что определенным образом компенсирует замедление региональных темпов роста в Европе и, в меньшей степени, в Азии.

Реальный рост оборонного бюджета Китая замедлился до 5,2% в 2020 году, уменьшившись с 5,9% в 2019 году. В то же время более широкий рост расходов в Азии также замедлился - с 3,8% до 3,6%, поскольку страны финансировали мероприятия по борьбе с пандемией.

"При этом прирост Китая до 2020 года, который составил номинально 12 миллиардов долларов США, все-таки был большим, чем увеличение совокупного оборонного бюджета во всех других азиатских государствах", - отмечают исследователи.

Отмечается, что увеличение оборонных бюджетов США и Китая составляло почти две трети общего увеличения глобальных оборонных расходов в 2020 году.

Увеличение восприятия угрозы в Европе из-за захвата Россией украинского Крыма и агрессии на Донбассе способствовало росту европейских оборонных расходов.

Отмечается, что доля ВВП европейских стран-членов НАТО после 2014 года, направленная на оборонный бюджет, начала расти. "Эта тенденция продолжилась и в 2020 году, их расходы достигли 1,64% ВВП по сравнению с 1,25% ВВП в 2014 году", - говорится в статье.