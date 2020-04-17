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Пандемия не помешает расследованию причин авиакатастрофы в Иране, - МИД

Новости » Политика     17.04.2020 - 11:14
Пандемия не помешает расследованию причин авиакатастрофы в Иране, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В одном из ключевых вопросов по авиакатастрофе в Иране пандемия не станет помехой

Пандемия коронавируса не существенно влияет на переговоры с Ираном относительно сбития украинского самолета возсле Тегерана. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбитие самолета, в соответствии с нормами международного права.

"Пандемия усложняет все. Дипломатия в целом сейчас переживает особое время, когда все контакты перешли в онлайн. Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях", - отметил он.

Он добавил, что с министрами международной группы сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия не станет помехой.

Напомним, вчера Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования сбития украинского самолета в Иране.

Отметим, исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.

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