Пандемия показала хрупкость ЕС, - Меркель

Пандемия коронавируса показала хрупкость проекта Европейского союза. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в немецком парламенте в четверг, 18 июня.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, пандемия является самой большой проблемой с которой Евросоюз сталкивался в своей истории.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект. Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - заявила канцлер.

Также она отметила, что глобальной проблемой для Европы была дезинформация относительно коронавируса, а также действия авторитарных лидеров, которые действовали в своих интересах.

Меркель отметила, что все эти проблемы будут на повестке дня ЕС на протяжении всего полугодового периода главенствования Германии в Совете Евросоюза, который начнется с 1 июля.

Отметим, в середине мая лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон представили план по выходу ЕС из коронакризиса.

Ранее РБК-Украина писало, что половина жителей ЕС во время пандемии столкнулись с финансовыми проблемами.

Также сообщалось, что почти все страны Евросоюза, за исключением Польши и Швеции, прошли пик коронавируса.

При этом в ЕС назвали Россию и Китай главными дезинформаторами относительно темы COVID-19.