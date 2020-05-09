Пандемия коронавируса вынуждает РФ перенести празднование 9 мая

Иллюстративное фото (РИА Нововсти)

В городах страны запустят фейерверки, но традиционного военного парада и празднований не будет

Россия вынуждена перенести празднования на честь 75 лет со дня победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Празднования, которые, как считается, усиливают поддержку Кремля, перенесли на неопределенный срок.

Президент РФ Владимир Путин назвал празднование Дня Победы священным для россиян, но сказал, что большое публичное мероприятие есть слишком рискованным во время пандемии. По состоянию на 8 мая в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса и 1723 случая смерти.

Во время урезанного торжества Путин возложит цветы к военному мемориалу Вечного огня за стенами Кремля и выступит с речью.

Министерство обороны РФ сообщило, что в городах по все стране будут выпущены фейерверки.

Ранее РБК-Украина писало, что н а 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Отметим, Кабинет министров отказался от проведения акций 9 мая из-за карантина в Украине. От акций также отказались власти Киева. Мэр столицы отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но деталей не уточнил.