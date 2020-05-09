ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пандемия коронавируса вынуждает РФ перенести празднование 9 мая

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 08:38
Пандемия коронавируса вынуждает РФ перенести празднование 9 мая
Иллюстративное фото (РИА Нововсти)

В городах страны запустят фейерверки, но традиционного военного парада и празднований не будет

Россия вынуждена перенести празднования на честь 75 лет со дня победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Празднования, которые, как считается, усиливают поддержку Кремля, перенесли на неопределенный срок.

Президент РФ Владимир Путин назвал празднование Дня Победы священным для россиян, но сказал, что большое публичное мероприятие есть слишком рискованным во время пандемии. По состоянию на 8 мая в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса и 1723 случая смерти.

Во время урезанного торжества Путин возложит цветы к военному мемориалу Вечного огня за стенами Кремля и выступит с речью.

Министерство обороны РФ сообщило, что в городах по все стране будут выпущены фейерверки.

Ранее РБК-Украина писало, что на 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Отметим, Кабинет министров отказался от проведения акций 9 мая из-за карантина в Украине. От акций также отказались власти Киева. Мэр столицы отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но деталей не уточнил.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь