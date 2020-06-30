Пандемия коронавируса ускорилась, а украинцы оценили действия Зеленского: новости за выходные

Пандемия коронавируса начинает ускоряться, украинцы оценили действия президента Украины Владимира Зеленского, в Николаеве депутат заявил про самоубийство жены. Подробнее о том, что произошло на выходных, 27- 29 июня, - в материале РБК-Украина

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни. Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирусу.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России, - МИД

Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению российских войск на Украину. Любые российские военные учения близ границы могут перерасти в боевые действия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских Вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.

Сейчас Россия наращивает военные мощности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Действия Зеленского впервые не одобряют больше, чем поддерживают

Тех, кто не поддерживает действия президента Украины Владимира Зеленского впервые за последний год больше чем тех, кто одобряет его деятельность. Не поддерживают действия главы государства почти половина опрашиваемых. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

По данным опроса относительно оценки действий органов власти в мае-июне этого года, 38% респондентов ответили, что поддерживают действия и заявления Зеленского, тогда как в мае этот показатель составлял 47%.

Не одобряют деятельность президента 45% опрошенных украинцев, в мае действия Зеленского не поддерживали 37%. Разница между количеством тех, кто одобряет и тех, кто не одобряет действия Зеленского, впервые за год стала отрицательной - минус 7%.

В Николаеве депутат заявил о самоубийстве жены

В Николаеве депутат местного областного совета Игорь Ивануна заявил, что его 33-летняя супруга Кристина покончила жизнь самоубийством.

Женщина, по словам 34-летнего депутата выстрелила себе в висок из травматического пистолета, принадлежавшего Ивануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Трагедия произошла 29 июня, около 10:00. Именно в это время депутат обратился в полицию с сообщением, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.

В Луганской области произошел обвал на шахте, есть погибший и раненный

Вечером 28 июня в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская" в Лисичанске. В результате происшествия один шахтер погиб и еще один получил травмы.

Пока не известно, что стало причиной обвала на шахте, однако отмечается, что пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Позже он был госпитализирован в больницу Лисичанска.

Балоня уволили с должности главы Кировоградской области

Подозреваемый в коррупции Андрей Балонь был уволен с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

Балонь уволен 27 был июня. Указ об увольнении обнародовали на сайте Офиса президента Украины.

Иран выдал ордер на арест Трампа в отместку за смерть Сулеймани

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Именно Трамп распорядился нанести авиаудар, который стал для Сулеймани фатальным.

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на слова генерального прокурора Тегерана Али Алкази Мехра передает, что Трамп будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента после окончания срока его полномочий.

Над Донецком вывесили огромный украинский флаг (видео)

В День Конституции Украины - 28 июня над временно оккупированным Донецком появился огромный флаг нашей страны. Полотнище размером в 15 метров запустили в небо переселенцы и украинские военные недалеко от линии разграничения.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок. Чтобы национальный символ взлетел в воздух, к нему прикрепили желтые и голубые воздушные шарики, наполненные гелием.

Таким образом, говорят активисты, хотели напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина о них не забывает (видео).