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Пандемия коронавируса не разрушит безвиз с Евросоюзом, - Кулеба

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 13:59
Пандемия коронавируса не разрушит безвиз с Евросоюзом, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба считает, что отмена Шенгена станет непоправимым ударом по ЕС

Пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, после пандемии коронавируса сохранится безвизовый режим для граждан Украины.

"Если Шенген будет формально или, по сути, потерян, я думаю, что это будет непоправимый удар по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - отметил Кулеба.

Он также выразил сомнения, что до конца года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Украине из-за пандемии в страну вернулись более 144 тысяч человек.

Тем временем, по последним данным, количество заболевших коронавирусом в мире превысило 700 тысяч. При этом зафиксировано почти 34 тысячи смертей от COVID-19, выздоровели по состоянию на 30 марта почти 150 тысяч человек.

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