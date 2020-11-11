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Пандемия в Германии: отменили почти миллион авиарейсов

Берлин, Среда 11 ноября 2020 10:58
Пандемия в Германии: отменили почти миллион авиарейсов
Фото: самолет (Pixabаy)
Автор: Анастасия Рокитна

С марта 2020 года в Германии отменили почти миллион пассажирских авиарейсов. Причиной тому стала пандемия.

Об этом сообщила Европейская организация по безопасности полетов Eurocontrol, передает DW.

В Германии из-за COVID-19 пассажиропоток в годовом исчислении снизился на 83%. Больше всего пострадал столичный аэропорт Берлин-Тегель.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне за это время было на 62% самолетов меньше, чем обычно в этот период.

Авиакомпания Lufthansa на прошлой неделе имела в среднем в Германии 383 взлетов и посадок в день. Одновременно самолеты немецкой почты DHL за предыдущую неделю в среднем осуществляли 115 взлетов и посадок ежедневно в Германии, что составляло на 14 процентов больше полетов в целом в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Напомним, у Евроконтроля есть три сценария выхода авиации из карантина и возобновления полетов. Они зависят от доступности вакцины от коронавируса.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.

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