Пандемия COVID продлится дольше при неравном доступе к вакцинам, - глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что чем дольше продлится неравенство в вакцинации от COVID в мире, тем дольше продлится пандемия. По его словам, всего в мире привито около 40% жителей.

"40% населения мира привито, но это число со значительным неравенством. В то время как страны с низким уровнем дохода получили только 0,5% всех вакцин, 80% доз досталось странам "Большой двадцатки" (G20). Чем дольше продлится эта ситуация, тем дольше будет длиться пандемия. ВОЗ хочет, чтобы 40% населения каждой страны было привито к концу этого года... и 70% к середине следующего года", - заявил он.