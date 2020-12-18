Пандемия COVID-19 не отступает, несмотря на стабилизацию ситуации, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пандемия коронавируса не отступает, несмотря на стабилизацию ситуации. В Украине по-прежнему фиксируют большое количество заболеваний и госпитализаций.

Об этом Степанов заявил на брифинге в пятницу, 18 декабря.

Он отметил, что только за прошедшие сутки в Украине госпитализировали из-за коронавируса 2904 человека. При этом выписали 2747 пациентов.

"Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Все равно большое количество заболевших ежедневно. Поэтому необходимо максимально придерживаться всех правил", - заявил Степанов.

Министр добавил, что в Украине уже неделю наблюдается тенденция, когда за сутки количество выздоровевших превышает число новых заболеваний COVID-19.

Напомним, за сутки в Украине выявили 12 630 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 12 866 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в госбюджете страны на 2021 заложены средства на закупку 4 миллионов доз вакцины от COVID-19.