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Из-за пандемии COVID в Украине снизился уровень выявления ВИЧ и гепатита, - Ляшко

Автор: Иванна Шовкун

Из-за пандемии коронавируса в Украине снизился уровень выявления ВИЧ-инфекций и гепатита. Это связано с уменьшением количества тестов на определение данных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

На сегодняшний день примерно миллион украинцев даже не знают о наличии у них гепатита С. Кроме того, почти 30% граждан не подозревают, что они ВИЧ-позитивные.

Одна из главных причин - пандемия коронавируса в стране.

"Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", - подчеркнул Ляшко.

Также в материале РБК-Украина: иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов о важности вакцинации от COVID и других болезней, противопоказаниях и фейках.

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ВИЧ