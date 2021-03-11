Пандемии COVID год. Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдения карантина

Сегодня, 11 марта, отмечается год с дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. Президент Владимир Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдения карантина для преодоления вируса.

"Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Доктор Тедрос (глава ВОЗ - ред.) уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни", - написал Зеленский.

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире. В этот же день год назад Кабинет министров ввел карантин в Украине.

За этот год в Украине действовали несколько жестких карантинов. При этом в конце февраля правительство продлило сроки действия карантина как минимум до 30 апреля.

Отметим, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая". При этом ограничения вводятся в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе. "Красная" зона - это самые жесткие ограничения, "зеленая" - их снятие.