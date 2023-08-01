"Панатінаїкос" – "Дніпро-1": команда Кучера отруїлася перед матчем Ліги чемпіонів

Матч "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" відбудеться 1 серпня в Афінах. Поєдинок прийме стадіон "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.

Напередодні зустрічі 15 представників віце-чемпіона України відчули нездужання. Усі вони, зокрема і 8 футболістів, мали симптоми отруєння. Адміністратори команди вирішили купувати продукти самотужки, а участь отруєних гравців у другому матчі проти ПАО під питанням.

"Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою у афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні. Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися", – повідомив Звєров.

За даними коментатора, у "Дніпра-1" виникли й інші претензії до господарів. "Панатінаїкос" не зміг забезпечити реалізацію передбачених регламентом пунктів. Зокрема, у роздягальні після тренування не було рушників, а автобус запізнився на півгодини та повіз "спортклубівців" до готелю кружним шляхом.