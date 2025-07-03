Памелі Андерсон 58 років: секрети дієти, яка допомагає зірці виглядати шикарно

Памела Андерсон, ікона 90-х і секс-символ, продовжує дивувати світ своєю неймовірною формою та квітучим виглядом, навіть у свої 58 років.

Що саме їсть зірка, щоб виглядати природньо та гарно, розповідає РБК-Україна.

Памела Андерсон - вегетаріанка

Рішення Памели Андерсон стати веганкою було продиктоване не бажанням схуднути чи відповідати певним стандартам краси, а глибоким співчуттям до тварин.

Вона є активною зоозахисницею та давнім амбасадором організації PETA (Люди за етичне ставлення до тварин). Саме це етичне переконання привело її до рослинного харчування, яке згодом стало невід'ємною частиною її способу життя і, як виявилося, потужним інструментом для збереження молодості та здоров'я.

Памела Андерсон шикарно виглядає у свої 58 років (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Її раціон складається виключно з продуктів рослинного походження, що виключає будь-які м'ясні, молочні продукти, яйця та мед. Такий підхід забезпечує організм великою кількістю вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини, що є ключовим для боротьби зі старінням.

Що їсть Памела Андерсон

Раціон Памели Андерсон - це не нудне обмеження, а яскраве і різноманітне меню, насичене натуральними продуктами. Її щоденне харчування базується на кількох ключових принципах.

Основа її раціону - це різноманітні свіжі овочі, листова зелень та фрукти. Вони забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та, найважливіше, антиоксидантами, які борються з вільними радикалами, що спричиняють старіння клітин. Вона часто починає свій ранок зі смузі, багатого зеленню та ягодами, або ж обирає великі порції свіжих овочевих салатів.

Памела Андерсон обожнює фрукти та овочі ((фото: instagram.com/pamelaanderson)

Памела віддає перевагу цільнозерновим продуктам, таким як кіноа, бурий рис, вівсянка та цільнозерновий хліб. Вони забезпечують тривалу ситість, стабільний рівень енергії та містять цінну клітковину, що покращує травлення.

Основним джерелом білка для Памели є бобові (сочевиця, квасоля, нут), а також тофу, темпе та інші рослинні білки. Вони необхідні для будівництва та відновлення клітин, а також для підтримки м'язової маси. У її раціоні також присутні здорові жири з авокадо, горіхів, насіння (чіа, льон, соняшник) та оливкової олії.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Ці жири важливі для здоров'я шкіри, волосся, гормонального балансу та засвоєння жиророзчинних вітамінів. Крім того, Памела надає великого значення достатньому споживанню води протягом дня, що є фундаментальним для метаболізму та детоксикації організму.