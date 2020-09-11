Палица: больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за COVID-19

Фото: Игорь Палица (facebook.com)

Нардеп отмечает, что государство фактически устранилась от обеспечения больниц оборудованием

Экономика Украины больше не выдержит жесткого карантина, поэтому отечественным больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19.

Об этом заявил народный депутат, лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица во время визита в областную клиническую больницу Волынской области.

В то же время, отмечает нардеп, государство в этих условиях фактически устранилась от обеспечения больниц оборудованием, "повесив" это на местную власть.

"Минздрав начал говорить два дня назад: так, надо не ангиографы, не гистероскопические стойки, а надо покупать кислородные баллоны, кислородное обеспечение койкомест. Только сейчас государство думает, где оно найдет это все. Мы же это делаем уже полгода. Потому что кислородных концентраторов в стране на вчерашний день было всего 13 штук, и 100 будет только в конце сентября, поэтому мы здесь делаем все сами", - заявил нардеп.

Министерство здравоохранения, по его словам, не дает сертифицировать лабораторию, самостоятельно построенную средствами местного бюджета, которая может ежедневно производить около 500 ПЦР-тестов. Политик отметил, что лаборатории приходится работать без разрешения, ведь медлить нет времени - нужно готовиться спасать людей.

"И когда спрашивают, помогает ли нам государство, то от нее ноль помощи - все за счет местных бюджетов. А 120 миллионов местного бюджета, которые пошли на счет областной больницы, - это не построенные дороги, не построенные детские сады, не отремонтированные школы, столовой, пенсионеры оставлены без помощи. Потому что область и город думают о людях, а государство думает как провести тендер, на котором заработать 40% рентабельности", - утверждает Палица.

Политик убежден, на карантин страна уже не пойдет, поэтому первоочередная задача - увеличить количество кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирование. Только благодаря полному медицинскому обеспечению и своевременному тестированию можно будет остановить эпидемию.

Напомним, ранее лидер партии "За будущее" Игорь Палица заявлял, что главная задача предстоящих выборов - вернуть власть на местах.