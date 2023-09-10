Паліативні хворі можуть отримати знеболювальні ліки безоплатно: інструкція

"До програми реімбурсації увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках - чотири безоплатні та два з доплатою. Пацієнти зможуть отримати їх за електронним рецептом в аптеках, які співпрацюють з НСЗУ", - пише пресслужба.

Для того, щоб отримати знеболювальні необхідно:

звернутись до сімейного або лікуючого лікаря;

Для пацієнтів з онкологією необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. За наявності паліативного статусу, лікар встановить діагноз "хронічний біль" й сформує е-рецепт.

Для пацієнтів із психічними розладами - звернутись до лікаря-психіатра.

Іншим пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста.

після формування рецепта пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення;

"Для тих пацієнтів, які зареєструвалися в ЕСОЗ не за номером телефона, а за документами, лікар надрукує інформаційну довідку, яка міститиме всю необхідну інформацію про рецепт", - пояснює МОЗ.

звернутись до аптеки, яка має договір з НСЗУ й назвати фармацевту номер рецепту й код для погашення;

обрати препарат й отримати його безоплатно або ж з частковою доплатою в аптеці з договором з НСЗУ.

"Отримати знеболювальні можуть пацієнти, які мають встановлені: основний діагноз, паліативний статус та хронічний біль", - додає МОЗ.

Зазначається, що загалом оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації, містить 515 препаратів й медвиробів, чия вартість частково або ж повністю відшкодовує НСЗУ.