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Паліативні хворі можуть отримати знеболювальні ліки безоплатно: інструкція

Фото: Паліативні хворі зможуть отримати знеболювальні ліки безоплатно: інструкція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З вересня паліативні пацієнти можуть отримати знеболення безкоштовного. Для цього їм необхідний електронний рецепт від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"До програми реімбурсації увійшли шість препаратів Морфіну в таблетках - чотири безоплатні та два з доплатою. Пацієнти зможуть отримати їх за електронним рецептом в аптеках, які співпрацюють з НСЗУ", - пише пресслужба. 

Для того, щоб отримати знеболювальні необхідно: 

  • звернутись до сімейного або лікуючого лікаря;

Для пацієнтів з онкологією необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. За наявності паліативного статусу, лікар встановить діагноз "хронічний біль" й сформує е-рецепт. 

Для пацієнтів  із психічними розладами - звернутись до лікаря-психіатра. 

Іншим пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. 

  • після формування рецепта пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення;

"Для тих пацієнтів, які зареєструвалися в ЕСОЗ не за номером телефона, а за документами, лікар надрукує інформаційну довідку, яка міститиме всю необхідну інформацію про рецепт", - пояснює МОЗ. 

  • звернутись до аптеки, яка має договір з НСЗУ й назвати фармацевту номер рецепту й код для погашення;
  • обрати препарат й отримати його безоплатно або ж з частковою доплатою в аптеці з договором з НСЗУ. 

"Отримати знеболювальні можуть пацієнти, які мають встановлені: основний діагноз, паліативний статус та хронічний біль", - додає МОЗ. 

Зазначається, що загалом оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації, містить 515 препаратів й медвиробів, чия вартість частково або ж повністю відшкодовує НСЗУ. 

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Мінстерство охорони здоров'я України