ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский: в Украине отсутствуют возможности для борьбы с COVID-19 на должном уровне

Киев, Вторник 06 октября 2020 12:26
Пальчевский: в Украине отсутствуют возможности для борьбы с COVID-19 на должном уровне
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский считает, что в Украине отсутствуют возможности для борьбы с пандемией коронавируса на должном уровне.

Об этом лидер "Перемоги Пальчевского" заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Мы говорим о пандемии и о 4,5 тысячи больных в сутки. Я разговаривал со специалистами, которые предполагают, что количество больных коронавирусом непосредственно перед выборами будет около 9-10 тысяч в день. К сожалению, будет расти и количество умерших от вируса. Мы знаем, что наша страна не готова к вирусной нагрузки", - заявил Пальчевский.

По мнению политика, ответственные за сферу здравоохранения в Украине не справляются с решением проблем эпидемии в стране.

Напомним, по состоянию на 11 сентября, из Фонда COVID-19 успели потратить лишь около трети средств - 34,7%, или примерно 23 млрд гривен. Деньги потратят по 17 направлениям.

На нужды сферы здравоохранения выделили более 14 млрд гривен, однако потрачено только 499 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КоронавирусАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь