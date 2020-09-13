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Пальчевский не исключает отмену выборов 25 октября из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 16:11
Пальчевский не исключает отмену выборов 25 октября из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен призвал власть обеспечить украинцев лекарствами из-за резкого увеличения заболевших коронавирусом

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" считает неэффективными действия власти в борьбе с коронавирусом. Резкое увеличение заболевших - ставит под угрозу и проведение местных выборов 25 октября.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в своем Telegram-канале.

"70 человек умерло за ночь. А министр здравоохранения рассказывает, что лекарств нет. А нет их потому, что их разворовали. Люди говорят, что они уже молятся на Супрун. Это же что нужно было вытворять с собственным народом, понимаете? Нет лекарств ни для онкобольных, ни для детей. Чувствую, к зиме мы останемся с вирусом и без выборов", - заявил политик.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

По его мнению, новоизбранный мэр Киева должен ликвидировать коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотическую застройку столицы.

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Новости Украины Политика Местные выборыКоронавирусАндрей Пальчевский
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