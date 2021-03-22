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Палаты переполнены: в Венгрии призывают волонтеров присоединяться к борьбе с COVID

Автор: Андрей Василюк

В Венгрии 22 марта прозвучал призыв к добровольцам присоединиться к медперсоналу на северо-западе страны. В местных больницах палаты с больными COVID-19 переполнены.

Об этом сообщает Reuters.

Призыв был обнародован 22 марта в Facebook на странице Венгерской медицинской палаты в уезде Дьер-Шопрон. Там сообщили о рекордном количестве пациентов в больнице - 11 276. Из них 1340 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Отделения COVID-19 почти во всех больницах чрезвычайно перегружены, не хватает медсестер, и они становятся все более истощенными", - отметил в своем сообщении председатель уездной палаты Ласло Сийярто.

Он призвал мотивированных и надежных добровольцев принять участие в обучающем курсе от 3 до 4 часов, чтобы присоединиться к персоналу больницы и помочь в наблюдении и уходе за пациентами.

В другом сообщении отделения интенсивной терапии больницы Будапештского университета имени Семмельвейса просят добровольно помочь студентов-медиков и других людей.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что свободные койки для больных коронавирусом еще есть.

"Мы еще даже не достигли половины заполненности", - сказал он, имея в виду количество коек с аппаратами ИВЛ, и добавил, что количество свободных мест, но без ИВЛ, превысило 10 000.

"Вопрос всегда заключается в том, достаточно ли врачей и медсестер, чтобы их обслуживать", - добавил Орбан, и пообещал, что проблемы будут решены.

В настоящее время привито от коронавируса более 1,5 миллиона венгров. Орбан заявил, что локдаун смягчат, когда эта цифра достигнет 2,5 миллиона, или четверти населения.

Напомним, Венгрия разрешила использование еще двух вакцин в стране. Это еще один китайский препарат, а также AstraZeneca индийского производства под названием CoviShield.

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