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Палатный сообщил, что ветерана АТО Маймана заставляли свидетельствовать против него

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Киев, Среда 26 мая 2021 11:31
Палатный сообщил, что ветерана АТО Маймана заставляли свидетельствовать против него Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный заявил, что в отношении него и окружения продолжаются политические репрессии. В частности, посторонних лиц заставляют давать фальшивые показания против него.

Об этом он рассказал в Facebook, комментируя обыски правоохранителей у ветерана АТО Михаила Маймана.

"Это банальные технологии давления, запугивания и шантажа, хорошо известные со времен Януковича", - считает Палатный.

Он подчеркнул, что эти методы не помогут запугать "УДАР".

"Помочь они могут разве что в уничтожении собственной репутации и доверия граждан, но уж точно не в запугивании политических конкурентов. За окном уже другой год и другое общество - закаленное Майданом, вакцинированное от вранья и дешевых фейков", - отметил Палатный.

Он также подчеркнул, что за такие действия обязательно наступит ответственность - как для заказчиков, так и для исполнителей. И если для первых речь идет больше о политической, то для прокуроров, следователей и судей - вполне реальная, предусмотренная теми кодексами и законами, которыми они должны руководствоваться в своей работе.

"Повтора 2014-го года, когда преступники скрылись за границу, не будет. На этот раз избежать наказания не удастся никому: ни заказчикам, ни исполнителям. Это я вам обещаю", - подытожил председатель исполкома "УДАР".

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран АТО Михаил Маймаи покинул Украину из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания против председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного.

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