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Палатний: "Українська команда" передала бійцям "Правого сектору" позашляховик

Фото: Артур Палатний (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям "Правого сектору" позашляховик Iveco для вивозу поранених і тилового забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.

"Українська команда" продовжує підтримувати наших захисників. Сьогодні ми передали Добровольчому українському корпусу "Правий сектор" позашляховик Iveco. Його привезли з Італії, де він використовувався для патрулювання прикордоння. В наших реаліях автомобіль можна використовувати для вивозу поранених з поля бою, а також як машину тилового забезпечення", - повідомив керівник Палатний.

За його словами, вже найближчим часом позашляховик вирушить в одну з найгарячіших точок на сході нашої держави.

Нагадаємо, раніше волонтери "Української команди" передали українським військовим на передову 1180 бандерпечей, які допомогли обігріти понад 10 000 захисників.

Також повідомлялося, що волонтери збирають кошти для забезпечення десятків тисяч військових на передовій індивідуальними наборами для обігріву.

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