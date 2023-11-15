Отримав по нирках. У Палаті представників США почубилися конгресмени

Сварки під час слухань Комітету

"Добре, я би хотів зробити це прямо зараз", - відповів йому

Після Маллін, який є колишнім бійцем змішаних єдиноборств, встав та зняв обручку, ймовірно, готуючись до удару.

Тоді сенатор Берні Сандерс, незалежний висуванець від Вермонта та голова комісії, втрутився і неодноразово сказав пану Малліну повернутися в своє крісло.

"Ти схожий на смурфа"

Пізніше республіканець

Втома від роботи

Джонсон сказав, що сподівається на швидке ухвалення закону про витрати.

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

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