У Пакистані смертник влаштував теракт: загинули щонайменше 25 людей

Наприкінці жовтня біля столиці Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку, коли там перебували люди. Поліція не виключила теракт.

Також нагадаємо, що 23 жовтня стало відомо про теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ у Туреччині. Внаслідок теракту загинули п'ятеро осіб, понад 20 отримали поранення. Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за теракт.

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