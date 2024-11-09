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У Пакистані смертник влаштував теракт: загинули щонайменше 25 людей

Фото: у Пакистані стався теракт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Смертника вчинив теракт на залізничній станції на південному заході Пакистану у суботу, 9 листопада. Щонайменше 25 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними поліції, вибух стався на платформі головного залізничного вокзалу в місті Кветта близько 9 години ранку за місцевим часом. Під час теракту на платформі перебувала велика кількість пасажирів, які чекали потяг до міста Равалпінді, столиці провінції Белуджистан.

Внаслідок теракту щонайменше 25 людей загинули. Ще 53 людини отримали поранення. Серед загиблих пасажири, працівники залізниці та співробітники служби безпеки.

Сили безпеки Пакистану оточили територію, ведеться розслідування.

Визвольна армія Белуджистану взяла на себе відповідальність за напад. 

Белуджистан - це регіон, розділений між Афганістаном, Іраном та Пакистаном. Визвольна армія Белуджистану - збройне формування, що бореться за незалежність регіону. 

 

Наприкінці жовтня біля столиці Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку, коли там перебували люди. Поліція не виключила теракт.

Також нагадаємо, що 23 жовтня стало відомо про теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ у Туреччині. Внаслідок теракту загинули п'ятеро осіб, понад 20 отримали поранення. Робоча партія Курдистану взяла на себе відповідальність за теракт.

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ПакистанТеракт