У Пакистані раптова повінь змила 17 туристів: серед них ціла родина

У Пакистані щонайменше дев’ятеро людей із великої родини загинули через раптову повінь у гірській долині Сват.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The News .

У північному Пакистані, в гірській долині Сват, раптова повінь змила щонайменше 17 туристів, які відпочивали біля річки.

Що сталося

За даними місцевої влади, сім’я приїхала з Сіалкота та Мардана, аби відпочи. Вони саме снідали на березі річки, коли почалося стрімке підняття рівня води – через потужні дощі вище за течією.

Діти першими опинилися у воді. Коли течія різко посилилася, дорослі кинулись на допомогу, але їх також почало зносити.

Після інциденту було знайдено дев’ять тіл, ще чотири людини врятували. Щонайменше четверо досі вважаються зниклими безвісти.

Рятувальні команди працюють над порятунком людей, які опинилися в скрутному становищі через підвищення рівня води.

Згідно з попередніми повідомленнями, щонайменше 70 людей опинилися в пастці в різних місцях.

Наразі, за даними ЗМІ, рятувальні служби підтвердили витягування 55 осіб, які опинилися в пастці зі швидкою течією каналів, постраждалих від повені в різних районах Свату.