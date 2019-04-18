В Пакистане застрелили 14 человек при нападении на автобус

В Пакистане неизвестные напали на автобус в провинции ​Белуджистан, в результате не менее 14 человек были застрелены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Geo TV.

Отмечается, что вооруженные люди остановили автобус на шоссе Макрана и потребовали от некоторых пассажиров предъявить документы, после этого они открыли стрельбу.

Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту нападения начали расследование.

Associated Press информирует, что в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар. Кто стоит за нападением на данный момент не ясно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане из-за проливных дождей в нескольких районах погибли 39 человек, еще 135 получили ранения. Так, от проливных дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере, 80 домов были повреждены.

Как писало РБК-Украина, в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек, ранения получили еще не менее 30 человек. В полиции сообщили, что взрывное устройство было спрятано между мешками картошки. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.