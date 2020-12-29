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В Пакистане зафиксировали новый штамм коронавируса

Вторник 29 декабря 2020 13:34
В Пакистане зафиксировали новый штамм коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 декабря, в Пакистане подтвердили три случая заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Британии. Все случаи COVID-19 диагностировали в Карачи.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

Как сообщается, 12 человек, которые вернулись в Пакистан из Великобритании, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Шесть образцов дали положительный результат, а три показали 95%-ное совпадение с новой разновидностью генома вируса.

В настоящее время Департамент здравоохранения провинции продолжает устанавливать круг людей, имевших контакты с инфицированными.

Отмечается, что с начала пандемии в Пакистане зарегистрировано более 475 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране от вируса умерли почти 10 тысяч человек и еще свыше 425 тысяч выздоровели.

Напомним, по меньшей мере шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса зафиксированы в Индии.

Также РБК-Украина писало, что более 40 стран в мире запретили или ограничили поездки в Великобританию. Большинство стран опасаются распространения нового штамма коронавируса.

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