В Пакистане убили депутата в ходе праздничной стрельбы после победы на выборах

В Пакистане победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Samaa .

"Молодой человек, который только что успешно победил на выборах в сельский совет, был убит, когда политические сторонники в районе Суризай Пешавара открыли огонь из огнестрельного оружия для того, чтобы отпраздновать его победу. Одна из пуль попала в него", - пишет издание.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.