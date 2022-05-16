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В Пакистане в результате теракта погибли шестеро людей, среди которых трое детей

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Пакистан, Понедельник 16 мая 2022 07:01
В Пакистане в результате теракта погибли шестеро людей, среди которых трое детей Фото: в Пакистане произошел теракт (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Пакистане 15 мая в провинции Хайбер-Пахтунхва произошел теракт. Смертник подорвал себя, в результате чего погибли трое военных и трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Взрыв террориста-смертника забрал жизни 3 сотрудников службы безопасности и 3 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Местные спецслужбы расследуют инцидент, чтобы идентифицировать террориста-смертника и отследить его кураторов и посредников

Решительно осудив взрыв смертника, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу гибели людей и выразил сочувствие семьям погибших.

Он заявил, что виновные в таких злодеяниях являются врагами человечества, и правительство Пакистана не оставит камня на камне, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в Запорожье сотрудники СБУ предотвратили теракт. Злоумышленник 1996 года рождения планировал совершить теракт в центре Запорожья на объекте массового скопления людей. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

Мы также писали о том, что в Израиле произошел теракт в День независимости. Террористы убили троих гражданских, еще трое получили тяжелые ранения.

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