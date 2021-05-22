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В Пакистане произошел теракт: шесть человек погибли, 15 получили ранения

Автор: Даша Харченко

На юго-западе Пакистана произошел теракт. В результате происшествия шесть человек погибли, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа.

По меньшей мере шесть человек погибли и 15 получили ранения при взрыве в Юго-Западном пакистанском городе Чаман.

Отмечается, что взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с местным политиком, который остался невредимым.

“Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в больницу”, - говорится в сообщении.

Пока ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Продолжается расследование.

Недавно в городе Рамбуйе в 45 км от Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения погибла женщина-полицейский.

Кроме того, в апреле в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять человек.

Напомним также, что семь сотрудников Службы безопасности были убиты в результате нападения террористов на пост пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан.

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