В Пакистане снова произошел теракт. Пострадали 13 человек

На юге Пакистана в портовом городе Карачи взорвалась бомба. По предварительным данным полиции, взрывчатка была заложена в мотоцикле. В результате теракта пострадали по меньшей мере 13 человек, включая правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
По информации стражей порядка, взрыв произошел недалеко от дороги MA Jinnah в Карачи (столица провинции Синд).
Также сообщается, что целью злоумышленников скорее всего был полицейский патруль.
Местные силы безопасности и спасатели прибыли на место ЧП и доставили раненых в ближайшую больницу. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ответственность за этот взрыв не взяла на себя ни одна группа или отдельное лицо.
Напомним, за день до этого, 15 мая, в Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва смертник устроил теракт. В результате взрыва погибли 3 детей и 3 военных.
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