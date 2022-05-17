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В Пакистане снова произошел теракт. Пострадали 13 человек

Фото: в Пакистане произошел теракт (Xinhua / english.news.cn)
Автор: Владимир Костырин

На юге Пакистана в портовом городе Карачи взорвалась бомба. По предварительным данным полиции, взрывчатка была заложена в мотоцикле. В результате теракта пострадали по меньшей мере 13 человек, включая правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации стражей порядка, взрыв произошел недалеко от дороги MA Jinnah в Карачи (столица провинции Синд).

Также сообщается, что целью злоумышленников скорее всего был полицейский патруль.

Местные силы безопасности и спасатели прибыли на место ЧП и доставили раненых в ближайшую больницу. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за этот взрыв не взяла на себя ни одна группа или отдельное лицо.

Напомним, за день до этого, 15 мая, в Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва смертник устроил теракт. В результате взрыва погибли 3 детей и 3 военных.

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ПакистанТерактВзрыв