В Пакистане снова произошел теракт. Пострадали 13 человек

По информации стражей порядка, взрыв произошел недалеко от дороги MA Jinnah в Карачи (столица провинции Синд).

Также сообщается, что целью злоумышленников скорее всего был полицейский патруль.

Местные силы безопасности и спасатели прибыли на место ЧП и доставили раненых в ближайшую больницу. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за этот взрыв не взяла на себя ни одна группа или отдельное лицо.