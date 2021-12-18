В Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных

В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, которые праздновали свадьбу. Погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

По данным правоохранителей, транспортное средство влетело во двор новобрачных, где веселились гости. Кроме погибших, еще девять человек получили травмы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, в связи с чем, как прогнозируется, число жертв может увеличиться.

Водитель скрылся с места происшествия. Предварительно, он не справился с управлением в густом тумане.

Автобус конфискован, водителя ищут. Против мужчины открыто уголовное дело.