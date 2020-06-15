Пакет помощи от Конгресса США является свидетельством успешного реформирования сектора безопасности, - эксперт

Пакет помощи Украине в сфере безопасности от конгресса США на 250 млн долларов на 2020 год является очередным признанием того, что Украина продолжает успешно реформировать сектор безопасности и обороны, согласно целей европейской и евроатлантической интеграции и стандартам НАТО.

Об этом написал политический эксперт Николай Мельник на своей странице в Facebook.

"По сравнению с прошлыми годами сумма никак не уменьшилась, поэтому говорить о том, что США сворачивает свою поддержку Украины рано", - пишет эксперт.

По его словам, нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление Украине разнообразных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка ВММ Украины.

"Также на минувшей неделе (12 июня) решением Североатлантического совета Украину признано участником Программы расширенных возможностей НАТО. Как партнер НАТО с расширенными возможностями, Украина сможет воспользоваться специально разработанным Альянсом индивидуальными возможностями для поддержки своих дальнейших собственных вкладов в операции НАТО", - добавляет эксперт.

Мельник также отмечает, что в рамках этого решения, Украина будет иметь:

доступ к механизмам оперативного планирования, обмена информацией и оценки ситуации на ранних стадиях, а также в экстренных консультаций в случае угрозы кризиса;

расширенный диалог в сфере разведки и обмен разведывательными данными в соответствии с согласованными процедурами;

совместное планирование и проведение учений, а также гарантированное участие в учениях Сил реагирования НАТО и их планировании;

доступ к планированию учений и операций на ранних стадиях;

возможности для персонала занимать должности в Международном военном штабе НАТО и других командных структурах Альянса;

приоритетный доступ к оценке и сертификации в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО;

доступ к информации Объединенного центра НАТО с анализа и обобщение опыта операций (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC)

"Этот перечень не является исчерпывающим – дополнительные возможности могут быть предложены Альянсом в зависимости от ситуации или возникновения такой потребности", - отмечает политолог.

Эксперт отмечает, что Украина стала одним из шести партнеров НАТО с расширенными возможностями, наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из этих партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО.

"Следует отметить, что несмотря на весь скепсис относительно внешнеполитического вектора Украины, по факту Украина демонстрирует преданность северо-атлантическому вектору развития и пока не собирается от него отказываться. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями никоим образом не будет препятствовать дальнейшей реализации стратегического курса Украины относительно обретения членства в НАТО", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила в интервью "Европейской правде", что Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера из расширенных возможностей. В Кабмине уверены, что Украина будет членом НАТО.

Ранее в Кабинете министров пояснили, что дает Украине новый статус в НАТО.

Добавим, глава Министерства иностранных дела Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО.