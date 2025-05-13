"Пахне непристойно": союзники Трампа виступили проти подарунка від Катару за 400 млн доларів

Союзники президента США Дональда Трампа по республіканській партії скептично ставляться до ідеї з люксовим літаком Boeing 747−8, який може подарувати Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, у Білому домі заявили, що "будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається у повній відповідності до всіх чинних законів", а адміністрація "прагне повної прозорості". Однак попри це деякі республіканці висловити незручність з цього приводу.

Що вони кажуть

Ключовий союзник Трампа сенатор Рік Скотт, республіканець від штату Флорида, сказав: "Я не полечу на катарському літаку. Вони підтримують ХАМАС. Я не знаю, як зробити це безпечним. ... Я не хочу, щоб президент Сполучених Штатів летів на небезпечному літаку".

Сенатор Ренд Пол, республіканець від штату Кентуккі, сказав журналістам: "Я не думаю, що це має гарний вигляд або добре пахне". Пізніше він сказав: "У Конституції є положення, згідно з яким ви не можете цього робити. Питання в тому, чи можете ви це робити, якщо це робиться тільки в офіційних цілях? ... Я думаю, що не варто створювати видимість неналежної поведінки. Неважливо, недоречно це чи ні, я не думаю, що це того варте".

Сенатор Шеллі Мур Капіто заявила, що Трамп і Білий дім "повинні вивчити конституційність" цього питання.

"Я б перевірила, чи немає там жучків, ось що я б перевірила", - додала вона.

Сенаторка Сьюзан Коллінз сказала журналістам: "Якщо Катар подарує літак президенту США, мені здається, це викличе питання про те, чи буде адміністрація дотримуватися закону про подарунки".

Сенатор Джош Хоулі сказав журналістам: "Було б краще, якби Air Force One був великим, красивим літаком, зробленим у Сполучених Штатах Америки. Це було б ідеально".

Сенатор Джон Кеннеді сказав, що йому необхідно вивчити юридичні аспекти цього питання, але "ми повинні слідувати закону".

Катар може подарувати Трампу літак

Минулого вікенду ABC News повідомило, що Катар планує подарувати США розкішний літак Boeing 747-8, який називають "літаючим палацом". Існує ймовірність, що саме цей борт використовуватиметься як новий Air Force One до завершення президентського терміну Дональда Трампа.