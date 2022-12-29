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Падіння уламків ракети у Дарницькому районі Києва: з'явилося відео наслідків

Ілюстративне фото: з'явилося відео наслідків падіння обломків ракети в Дарницькому районі Києва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього падіння уламків російської ракети в Дарницькому районі Києва було пошкоджено багато цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна побачити наслідки падіння уламків ракети у Дарницькому районі. Зокрема, через російську атаку було пошкоджено низку будівель у приватному секторі, де мешкають мирні жителі.

Також внаслідок удару окупантів згорів автомобіль та пошкоджено інше майно місцевих мешканців.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

У Дарницькому районі столиці через атаку росіян поранення отримали троє мирних жителів, їх госпіталізували.

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