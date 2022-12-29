Падіння уламків ракети у Дарницькому районі Києва: з'явилося відео наслідків

Відомство оприлюднило відео, на якому можна побачити наслідки падіння уламків ракети у Дарницькому районі. Зокрема, через російську атаку було пошкоджено низку будівель у приватному секторі, де мешкають мирні жителі.

Також внаслідок удару окупантів згорів автомобіль та пошкоджено інше майно місцевих мешканців.