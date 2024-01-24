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Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в мережі з'явилось відео

Фото: Іл-76 (рособоронекспорт)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал 112.

Літак впав у селі Яблоново Корачанського району Бєлгородської області. Пізніше інформацію підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. 

Фото: Яблоново, Бєлгородська область (Wikipedia)

Наразі на місці події працюють екстрені служби й військові. Уламки літака розлетілись на кілька кілометрів. 

Зокрема, як стверджує канал, попередньо, на борту літака перебували 63 людини. Внаслідок авіакатастрофи усі загинули. 

Що відомо про Іл-76

Іл-76 є радянським важким військово-транспортним літаком, який розпочали експлуатувати ще у 1975 році. Зокрема він став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Країна-терорист використовує його для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

У ніч на 30 серпня 2023 року внаслідок атаки на аеродром у російському Пскові було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька. Як розповідав пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, авіабазу з повітряними суднами атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

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Бєлгородська областьИЛ-76