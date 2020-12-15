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Падение электроопор на Шулявском мосту: появилось видео

Автор: Дмитрий Левицкий

В соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве. Инцидент, который вызвал транспортный коллапс в столице, уже расследует полиция.

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Видео с моментом падения столбов распространило сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

На видео зафиксировано, как электроопоры начинают раскачиваться, а потом падают на автомобили, которые проезжали по путепроводу. Поскольку электроопоры были под напряжением, то падение столбов сопровождалось искрами тока.

На видео также видно, что на момент падения возле электроопор не было никого из посторонних людей.

Напомним, электроопоры на Шулявском мосту упали сегодня днем. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

Как писало РБК-Украина, электроопоры также заблокировали движение по Шулявскому путепроводу, что повлекло за собой транспортный коллапс в Киеве. В частности, столицу сковали сильные пробки.

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