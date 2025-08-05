П’ятеро українців, які застрягли на кордоні РФ з Грузією, оголосили голодування

П’ятеро українців, які перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску "Даріалі" на кордоні з Росією, оголосили безстрокове голодування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Як розповів один із протестувальників Сергій Ларко, який перебуває на кордоні близько місяця, учасники акції планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.
"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників та порушення моїх прав", - сказано в його заяві.
Українець стверджує, що 21 червня його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав.
"Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання", - заявив Ларко.
Протестувальники висувають кілька вимог:
Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким українці, які "незаконно перебувають у Росії", мають до 10 вересня або виїхати з країни, або узаконити свій статус.
В результаті дій росіян у транзитній зоні між кордонами РФ та Грузії застрягли десятки людей. Багато з них після російської в'язниці не мають належних документів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не депортовувати українців на кордон із Грузією, а вивозити їх безпосередньо до українського кордону.
Тим часом грузинські правоохоронці запропонували Україні самостійно забирати своїх раніше засуджених громадян із пунктів пропуску.
Нещодавно повідомлялося, що грузинські правоохоронці планують розширити житловий простір на пункті пропуску "Даріалі". Там перебувають депортовані з Росії українці, яким не дозволили заїхати в країну.