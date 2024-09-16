"П'яний та побитий". У мережі показали, як охоронець УЗ спить на підлозі в купе провідника

Що відомо про скандальну історію

Згідно з оприлюдненою у соцмережі інформацією, 16 вересня 2024 року в потязі "Львів - Моршин" пасажири, виходячи в тамбур, побачили таку картину: "відчинені двері (до купе провідника, - Ред.), дві незрозумілі особи, страшний запах перегару".

"І може це б і нічого, але на одній особі - спецодяг з розпізнавальними знаками воєнізованої охорони "Укрзалізниця". Так хто кого має захищати, охорона пасажирів, чи пасажири охорону", - зазначив автор допису.

Уточнюється, що згодом стало відомо, що "побилися два колеги та мирно лягли собі спати, забувши зачинити двері".

Зазначається, що один із пасажирів на тлі цієї ситуації викликав поліцію.

"Коли я зайшов у вагон - побачив п'яну "в нуль" і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону "Укрзалізниці", завдання яких, захищати", - розповів підписник Telegram-каналу.

На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що побитий чоловік із зовнішніми ознаками сп'яніння лежить на підлозі купе, при цьому його ноги - у проході вагона, де мали б вільно пересуватись пасажири. Біля нього в купе спить інший чоловік (ймовірно, також працівник УЗ).

"Я викликав поліцію, і в Стрию їх зняли з рейсу", - уточнив очевидець події.

Свідок події викликав правоохоронців (фото: varta1.com.ua)