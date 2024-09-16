ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"П'яний та побитий". У мережі показали, як охоронець УЗ спить на підлозі в купе провідника

Понеділок 16 вересня 2024 11:34
UA EN RU
"П'яний та побитий". У мережі показали, як охоронець УЗ спить на підлозі в купе провідника Пасажири УЗ обурені поведінкою декого з її працівників (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Вранці понеділка, 16 вересня, у потязі "Львів - Моршин" пасажири помітили сплячого на підлозі в купе провідника охоронця "Укрзалізниці" з ознаками побиття. За словами очевидців, не обійшлося і без "страшного запаху перегару".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "VARTA1".

Що відомо про скандальну історію

Згідно з оприлюдненою у соцмережі інформацією, 16 вересня 2024 року в потязі "Львів - Моршин" пасажири, виходячи в тамбур, побачили таку картину: "відчинені двері (до купе провідника, - Ред.), дві незрозумілі особи, страшний запах перегару".

"І може це б і нічого, але на одній особі - спецодяг з розпізнавальними знаками воєнізованої охорони "Укрзалізниця". Так хто кого має захищати, охорона пасажирів, чи пасажири охорону", - зазначив автор допису.

Уточнюється, що згодом стало відомо, що "побилися два колеги та мирно лягли собі спати, забувши зачинити двері".

Зазначається, що один із пасажирів на тлі цієї ситуації викликав поліцію.

"Коли я зайшов у вагон - побачив п'яну "в нуль" і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону "Укрзалізниці", завдання яких, захищати", - розповів підписник Telegram-каналу.

На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що побитий чоловік із зовнішніми ознаками сп'яніння лежить на підлозі купе, при цьому його ноги - у проході вагона, де мали б вільно пересуватись пасажири. Біля нього в купе спить інший чоловік (ймовірно, також працівник УЗ).

"Я викликав поліцію, і в Стрию їх зняли з рейсу", - уточнив очевидець події.

&quot;П'яний та побитий&quot;. У мережі показали, як охоронець УЗ спить на підлозі в купе провідника

Свідок події викликав правоохоронців (фото: varta1.com.ua)

Зашквари з провідниками УЗ

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як провідник "Укрзалізниці" потрапив у скандал через забобони під час посадки пасажирів.

Українці у соціальних мережах поділились, що це не єдиний провідник УЗ, який дотримується певних забобонів, адже дехто й раніше стикався з подібними ситуаціями.

Читайте також, чому пасажирка поскаржилася на "покращене купе" УЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця пяний Поїзди Потяг
NEWS
Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
Комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією