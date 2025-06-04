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У Києві під час комендантської години спортсмен напав на нацгвардійця: деталі інциденту

Фото: правоохоронці на блокпосту ( t.me UA National Police)
Автор: Ірина Глухова

В Києві за побиття військового Нацгвардії підозру отримав столичний спортсмен, який був під дією алкоголю та їхав в авто у комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інцидент стався 1 червня у комендантську годину на одному з блокпостів у Голосіївському районі столиці. Тоді правоохоронці зупинили автомобіль на в’їзді до міста. За кермом перебувала дівчина у стані алкогольного сп’яніння, а в салоні — її нетверезий пасажир.

"Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту", - йдеться у повідомленні

У прокуратурі вказали, що 23-річний підозрюваний з Києва  професійно займається бойовими мистецтвами. Йому вже повідомлено про підозру у завданні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Національної гвардії України.

Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі тривають слідчі дії.

 

Фото: столичний спортсмен вдарив військовослужбовця на блокпосту (kyiv.gp.gov.ua)

Нещодавно поліція викрила чотирьох мешканців Нового Роздолу, які, за даними слідства, жорстоко побили військовослужбовця ТЦК. Двоє з них уже отримали підозру.

РБК-Україна в окремому матеріалі детально розповіло, що відомо про побиття військовослужбовця у Львівській області.

Також у Харкові розгорівся скандал через побиття під час перевірки документів

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