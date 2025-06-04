У Києві під час комендантської години спортсмен напав на нацгвардійця: деталі інциденту

Інцидент стався 1 червня у комендантську годину на одному з блокпостів у Голосіївському районі столиці. Тоді правоохоронці зупинили автомобіль на в’їзді до міста. За кермом перебувала дівчина у стані алкогольного сп’яніння, а в салоні — її нетверезий пасажир.

"Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту", - йдеться у повідомленні

У прокуратурі вказали, що 23-річний підозрюваний з Києва професійно займається бойовими мистецтвами. Йому вже повідомлено про підозру у завданні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Національної гвардії України.

Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: столичний спортсмен вдарив військовослужбовця на блокпосту (kyiv.gp.gov.ua)