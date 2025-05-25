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П’яний чоловік кинув гранату в парку Ніжина: що відомо

Україна, Неділя 25 травня 2025 16:44
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П’яний чоловік кинув гранату в парку Ніжина: що відомо Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У парку Ніжина нетверезий чоловік кинув гранату, спричинивши вибух. Поліція затримала зловмисника на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Сьогодні, 25 травня, до поліції надійшло повідомлення, що на території парку в Ніжині стався вибух невідомого предмета. Як зазначають в поліції, ймовірно, гранати.

"Внаслідок вибуху потерпілих немає. На місці події поліцейські негайно затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху", - додали правоохоронці.

До місця події відразу було направлено екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського райуправління поліції, поінформовано інші оперативно-рятувальні служби.

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, що днями в одному з будинків Херсонської області через необачне поводження з боєприпасами стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик ще п'ятеро людей отримали поранення.

Крім того, ми повідомляли, що на початку року під Харковом загинув 10-річний хлопчик. Як відомо, хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті.

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