П’яний чоловік кинув гранату в парку Ніжина: що відомо
У парку Ніжина нетверезий чоловік кинув гранату, спричинивши вибух. Поліція затримала зловмисника на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.
Сьогодні, 25 травня, до поліції надійшло повідомлення, що на території парку в Ніжині стався вибух невідомого предмета. Як зазначають в поліції, ймовірно, гранати.
"Внаслідок вибуху потерпілих немає. На місці події поліцейські негайно затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху", - додали правоохоронці.
До місця події відразу було направлено екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського райуправління поліції, поінформовано інші оперативно-рятувальні служби.
Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.
За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, що днями в одному з будинків Херсонської області через необачне поводження з боєприпасами стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик ще п'ятеро людей отримали поранення.
Крім того, ми повідомляли, що на початку року під Харковом загинув 10-річний хлопчик. Як відомо, хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті.
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