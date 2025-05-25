П’яний чоловік кинув гранату в парку Ніжина: що відомо

У парку Ніжина нетверезий чоловік кинув гранату, спричинивши вибух. Поліція затримала зловмисника на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області .

Сьогодні, 25 травня, до поліції надійшло повідомлення, що на території парку в Ніжині стався вибух невідомого предмета. Як зазначають в поліції, ймовірно, гранати.

"Внаслідок вибуху потерпілих немає. На місці події поліцейські негайно затримали 44-річного місцевого мешканця, що причетний до вибуху", - додали правоохоронці.

До місця події відразу було направлено екіпажі сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського райуправління поліції, поінформовано інші оперативно-рятувальні служби.

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.