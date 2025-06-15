UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"П’яні ТЦК в кюветі": ЦПД спростував фейк про ДТП в Хмельницькій області

Фото: представники ТЦК не мають відношення до ДТП, про яке пишуть в соцмережах ((Хмельницкий ОТЦК и СП))
Автор: Едуард Ткач

У мережі розповсюджувалася інформація про нібито ДТП за участі працівників ТЦК в Хмельницькій області. Однак насправді це твердження - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області буцімто працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння не вписалися у поворот і впали у кювет", - йдеться у повідомленні.

Фото: пост, в якому стверджується про ДТП за нібито участі ТЦК (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Однак у ЦПД зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Зокрема, автомобіль, який потрапив у ДТП, немає жодного стосунку до Шепетівського ТЦК.

"Поширення подібних фейків має на меті дискредитувати працівників ТЦК та СП", - наголосили у ЦПД.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, місяць тому, 14 травня, у Києві сталася ДТП за участю автомобіля ТЦК. Однак як виявилося, під час руху авто з мобілізованими громадянами до збірного пункту, один із наших несподівано смикнув за кермо, через що сталася аварія.

Також ми писали, що на початку травня на трасі Кременчук - Полтава загинули поліцейський Анатолій Ільченко та сержант із ТЦК Віктор Боровко. Причиною стала ДТП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХмельницька областьТЦК