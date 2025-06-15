"П’яні ТЦК в кюветі": ЦПД спростував фейк про ДТП в Хмельницькій області

У мережі розповсюджувалася інформація про нібито ДТП за участі працівників ТЦК в Хмельницькій області. Однак насправді це твердження - фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють інформацію, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області буцімто працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння не вписалися у поворот і впали у кювет", - йдеться у повідомленні.
Однак у ЦПД зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.
Зокрема, автомобіль, який потрапив у ДТП, немає жодного стосунку до Шепетівського ТЦК.
"Поширення подібних фейків має на меті дискредитувати працівників ТЦК та СП", - наголосили у ЦПД.
Нагадаємо, місяць тому, 14 травня, у Києві сталася ДТП за участю автомобіля ТЦК. Однак як виявилося, під час руху авто з мобілізованими громадянами до збірного пункту, один із наших несподівано смикнув за кермо, через що сталася аварія.
Також ми писали, що на початку травня на трасі Кременчук - Полтава загинули поліцейський Анатолій Ільченко та сержант із ТЦК Віктор Боровко. Причиною стала ДТП.
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