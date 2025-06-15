"П’яні ТЦК в кюветі": ЦПД спростував фейк про ДТП в Хмельницькій області

У мережі розповсюджувалася інформація про нібито ДТП за участі працівників ТЦК в Хмельницькій області. Однак насправді це твердження - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області буцімто працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння не вписалися у поворот і впали у кювет", - йдеться у повідомленні.

Фото: пост, в якому стверджується про ДТП за нібито участі ТЦК (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Однак у ЦПД зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Зокрема, автомобіль, який потрапив у ДТП, немає жодного стосунку до Шепетівського ТЦК.

"Поширення подібних фейків має на меті дискредитувати працівників ТЦК та СП", - наголосили у ЦПД.