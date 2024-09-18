П'яні ДТП, зґвалтування і крадіжка: топ-5 атлетів України з проблемами зі законом до Усика

Інцидент із абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком у краківському аеропорту не став першим скандалом із правоохоронцями за участі вітчизняних зірок спорту.

Ігор Бєланов і крадіжка

Першим у поле зору правоохоронців, та ще й зарубіжних, потрапив володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов. Радянський Спорткомітет у 1989 році відправив нападника в "Боруссію" з німецького Менхенгладбаха, хоча цікавилися самородком із одеської Молдаванки й сильніші європейські команди.

Саме в Німеччині спалахнув неприємний скандал із нібито крадіжкою з магазину. За спогадами самого Бєланова, друзі його тодішньої дружини вирішили стати "несунами" зі супермаркету. На біду, футболіст якраз під'їхав забрати компанію, коли охорона ТЦ затримувала всіх за крадіжку.

Оскільки фігуранти справи були для громадськості "ноунеймами", то головною мішенню бульварної преси став Бєланов. Справа завершилася штрафом, але акули пера неабияк підмочили репутацію непричетного до правопорушення українця. Та й кар'єра в Бундеслізі забивного форварда могла склатися інакше.

Рустам Шаріпов і зґвалтування

У 2017 році в розпал кампанії #MeToo дворазова олімпійська чемпіонка Барселони-1992 Тетяна Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Віталія Щербо в зґвалтуванні, коли їй було 15. Від українки дісталося і співвітчизнику Рустаму Шаріпову, який на той час товаришував із білорусом.

За словами Гуцу, український спортсмен через дружбу зі Щербо не захистив її від сексуального насильства повнолітнього атлета. Шаріпов звинувачення відкинув, назвавши їх "недостовірними". Не підтримали українку й колишні колеги, а з імовірним ґвалтівником чемпіонка кілька років судилася. Чим завершився судовий розгляд – загадка, бо і Гуцу, і Щербо в інтерв'ю наполягали на прихильності Феміди.

Артем Мілевський і ДТП

Для багатьох уболівальників прізвище Артема Мілевського стало синонімом до слова "скандал". Усі витівки вихованця київського "Динамо" можна було би зібрати в окремій підбірці. Та на межі закону таких насправді небагато.

У біографії екс-форварда збірної України було кілька дорожньо-транспортних пригода. Однак, одна стоїть окремо. Під час виступів за турецький "Газіантепспор" він розбив "Феррарі" в Стамбулі після бурхливої ночі з друзями. Сам Мілевський назвав свій стан "нормальним", а от турецькі правоохоронці виявили в крові футболіста алкоголь і відібрали водійські права.

Фото: Артем Мілевський біля понівеченої "Феррарі" (sporaktif.dha.com.tr)

Олекандр Алієв і побиття колишньої дружини

Не відставав у роки ігрової кар'єри й друг Мілевського. Витівки хавбека за межами поля потрапляли на газетні шпальти не рідше за футбольні подвиги. Чільне місце належить непростим взаєминам із дружиною Тетяною.

Найгучніша історія трапилася вже після розлучення пари. Вони продовжили жити під одним дахом, а одного разу Алієв улаштував бешкет із немедійним товаришем. Екс-півзахисник збірної України організував п'яний гармидер, вдарив колишню дружину та завалився спати в дитяче ліжко. З легкої руки одного з телеканалів Україну облетів сюжет з тихим сном Алієва і цілою колекцією пляшок із-під пива поруч.

В'ячеслав Шевчук і поклик природи

Повчальний епізод із легендою донецького "Шахтаря" трапився навесні 2021 року. Його за їзду напідпитку затримала патрульна поліція Києва, а сам колишній оборонець збірної України вимагав дозволити йому сходити до вітру та, зрештою, опинився в кайданках у поліцейському авто.

До честі В'ячеслава Шевчука, виправдань він не шукав. Сам пішов із телеканалів "Футбол 1/2/3", де був експертом, і кілька разів публічно наголосив, що його приклад повинен стати наукою для всіх – за кермо після вживання алкоголю сідати не можна. Цілий рік він не мав права керувати автомобілем, а також відверто закликав карати за подібні вчинки.