Що сталось?

Аварія сталась близько о 19:11 на Печерську. Водій автомобіля "Тойота Ленд Крузер" рухаючись вулицею Старонаводницькій, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Рено Меган", який рухався в межах своєї смуги.

"Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля "Рено" (сімейна пара) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці", - додає пресслужба.

Фото: п'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець (t.me/kyiv_pro_office)

Водія було затримано. Ним виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Зокрема Драгер зафіксував у затриманого 1,21 проміле алкоголю.

Що загрожує

Водію повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України. Йому загрожує 10 років в'язниці.

"Наразі водію вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пише пресслужба.