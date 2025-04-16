П'яна ДТП у Броварах: суд перегляне "м'який" вирок ексголові РДА

П'яна ДТП у Броварах

Нагадаємо, 26 квітня минулого року тоді ще голова Броварської РДА Володимир Майбоженко збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 2.31 проміле, при максимально допустимих 0.2 проміле.

Після аварії Майбоженку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Уже на початку вересня ЗМІ писали, що колишнього чиновника випустили із СІЗО під особисте зобов'язання.

У січні цього року суд призначив покарання Майбоженку у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. Також його на три роки позбавили права водити автомобіль.

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