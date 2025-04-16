П'яна ДТП у Броварах: суд перегляне "м'який" вирок ексголові РДА

Київський апеляційний суд скасував вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який отримав покарання у вигляді штрафу за п'яне ДТП, де постраждали четверо людей. Справу передано на новий розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Раніше вироком суду затверджено угоду про примирення із застосуванням ст. 69 КК України та ексголові Броварської райдержадміністрації призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

"За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

П'яна ДТП у Броварах

Нагадаємо, 26 квітня минулого року тоді ще голова Броварської РДА Володимир Майбоженко збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 2.31 проміле, при максимально допустимих 0.2 проміле.

Після аварії Майбоженку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Уже на початку вересня ЗМІ писали, що колишнього чиновника випустили із СІЗО під особисте зобов'язання.

У січні цього року суд призначив покарання Майбоженку у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. Також його на три роки позбавили права водити автомобіль.

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